الأهلي يتكفل بـ10 ألاف تذكرة لجماهير الأخضر أمام العراق

جدة - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 21:38 pm

وجه الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي، إدارة النادي بشراء 10 ألاف تذكرة لجماهير الوطن لحضور اللقاء الهام والمرتقب للمنتخب السعودي، أمام نظيره منتخب العراق، ضمن الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.

فيما أبدت إدارة النادي الأهلي تمنياتها باستمرار صدارة الأخضر لجدول الترتيب العام في التصفيات، للوصول للهدف المنشود بالتأهل لكأس العالم في روسيا2018.