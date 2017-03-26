العابد يدعم الأخضر قبل موقعة الثلاثاء

جدة - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 22:01 pm

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد برنامجه التدريبي، بحصة تدريبة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن البرنامج الإعدادي، اسعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل.





وعلى الصعيد الميداني، شارك اللاعب نواف العابد في التدريبات الجماعية، والتي بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء باستخادم الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، ليشرع بعدها الهولندي فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، فيما اختتمت الحصة التدريبة بتمرين الكرات الثابته في الحالة الدفاعية والهجومية.