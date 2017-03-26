حسن معاذ: العراق انطلاقتنا نحو روسيا

جدة - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 22:24 pm

أكد لاعب خط دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسن معاذ عن مواجهة منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أنها المباراة مفصلية وتمثل لهم بداية الانطلاق نحو مونديال روسيا 2018.



وأوضح حسن معاذ: "مواجهة منتخب العراق تمثل لنا بداية الانطلاقة نحو تحقيق الهدف كونها ستساهم في تعزيز صدارتنا وتعزز من حظوظنا في تحقيق هدفنا، وهذا الأمر هو المنشود الذي يسعى الجميع لتحقيقه".



وأضاف: "الفترة الحالية من الإعداد كافية لنكون في كامل جاهزيتنا لمواجهة منتخب العراق".



واختتم معاذ حديثه برسالة للجماهير السعودية: "جماهير الوطن دائماً ما تكون حاضره في مثل هذه المناسبات، لذا نتطلع منهم الحضور لمساندتنا ومؤازرتنا".