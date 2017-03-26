كادش: كل مباراة نخوضها بمثابة النهائي

جدة - الرياضية | Sunday, 26 March 2017 - 22:25 pm

أوضح لاعب خط دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسن كادش عن أهمية مواجهة منتخب العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وأكد كادش عن صعوبة المباراة قائلاً: "أصبحت جميع مواجهتنا بمثابة النهائيات، التي نسعى في كل نهائي لحصد نقاطها، والمضي نحو تعزيز صدارتنا فمواجهة يوم الثلاثاء تمثل لنا أهمية كبيرة فنسعى من خلالها لمواصلة نغمة الانتصارات".

وأضاف: "ندرك صعوبة مواجهتنا أمام منتخب العراق، الذي يمتلك عناصر جيده، وشاهدنا كيف تمكن من تعطيل منتخب أستراليا، لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا تجاوزه".



واختتم كادش حديثه: "جماهير الوطن هم أكبر داعم للاعبين داخل أرضية الملعب، لذا حضورهم سيكون له الأثر الإيجابي ونحن كلاعبين نعدهم ببذل كل مالدينا من أجل إسعادهم".