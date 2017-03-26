إقالة داني بليند من تدريب منتخب هولندا

أمستردام - أ ف ب | Sunday, 26 March 2017 - 22:46 pm

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، بأنه أقال مدرب المنتخب الوطني داني بليند غداة الخسارة أمام بلغاريا 0-2، التي عقدت مهمة "البرتغالي" في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.



وكان بليند استلم تدريب المنتخب الهولندي في يوليو عام 2015 خلفاً لغوس هيدينك، وسيحل بدلاً منه بصورة مؤقتة مساعده فرد غريم في المباراة الدولية الودية المقررة ضد إيطاليا بعد غدً الثلاثاء.



وأصبحت هولندا مهددة بالغياب عن بطولة كبرى ثانية على التوالي بعد كأس أوروبا 2016، وذلك بتراجعها إلى المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد تجمد رصيدها عند 7 نقاط خلف فرنسا المتصدرة (13)، والسويد (10)، وبلغاريا (9).



ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.