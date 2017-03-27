حركة وليد والشمراني تلفت الانتباه

جدة ـ نجيب الجداوي | Monday, 27 March 2017 - 00:00 am

شارك نواف العابد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تدريبات أمس الجماعية وأبدى جاهزية تامة لمباراة الغد أمام العراق، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة تايلاند الخميس الماضي والتي بسببها لم يكمل المباراة وغاب عن تدريبات أمس الأول.

وأجرى الأخضر أمس تدريبه عند السابعة مساء على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، بحضور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واستهل الهولندي مارفيك مدرب الأخضر التدريبات بالنواحي اللياقية، قبل أن يقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ويجري مناورة، واختتم الحصة بالتدريب على الكرات الثابتة.

أجواء مرحة

وحرص اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية على التقاط صور سيلفي بعضهم مع بعض، وكان الثنائي ناصر الشمراني ووليد عبدالله أكثر اللاعبين حركة وتصويراً، ولفتا الانتباه بفضل خفة ظلهما.

التدريب الرئيسي

ويختتم الأخضر اليوم تدريباته قبل مواجهة العراق على الملعب الرئيس حسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسيسمح للإعلاميين حضور التدريب في أول ربع ساعة فقط.

مؤتمر صحفي



يعقد الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف مؤتمراً صحفياً بصحبة أحد اللاعبين في قاعة المؤتمرات في ملعب الجوهرة، للحديث عن المباراة، وعند الساعة السابعة والنصف يعقد راضي شنيشل مدرب المنتخب العراقي مؤتمره الصحفي.

اجتماع تنسيقي

يحتضن ملعب الجوهرة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً الاجتماع التنسيقي الذي يضم المهندس إبراهيم القوبع مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وممثل الاتحاد الآسيوي والأجهزة الأمنية وممثل من الهيئة العامة للرياضة ومديري المنتخبين السعودي والعراقي، إذ سيتم من خلاله الكشف عن التفاصيل الكاملة التي تخص الموقعة المرتقبة.