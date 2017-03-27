27 فرداً يعملون مع الأخضر

جدة ـ أحمد اللوقان | Monday, 27 March 2017 - 01:42 am

يبلغ عدد أفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية والإعلامية ومسؤولي الملابس العاملين بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم نحو 27 فرداً يوجدون بشكل يومي في المعسكر والتدريبات.

وكان مضمار وملعب الرديف بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أمس يعج بأعداد كبيرة منهم وكان منظرهم لافتاً أثناء مران المنتخب الوطني استعداداً للقاء العراق غداً في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا ٢٠١٨م.

ويعتبر عبدالله العليمش مسؤول الملابس أقدم العاملين مع المنتخب، إذ بدأ العمل عام ١٩٨٠م، ويأتي بعده قائد الحافلة الهندي فيروز الذي يعمل منذ عام ١٩٩٢م، فيما يعتبر طارق كيال المشرف العام على المنتخب أحدث المنضمين إلى القائمة.