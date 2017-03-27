العراق يتفوق على السعودي في جدة

جدة ـ نجيب الجداوي | Monday, 27 March 2017 - 01:43 am

يسعى الأخضر لتحقيق أول انتصار له على العراق في اللقاء الثالث الذي يجمع بينهما في جدة عندما يلتقيان غداً ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ولم يبتسم الحظ للمنتخب السعودي في جدة أمام العراق، إذ تواجها في مناسبتين فقط، وتعتبر مواجهة الغد هي الأولى من نوعها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ التقيا في أول مواجهة جمعتهما في جدة ودياً عام 2006 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، فيما انتصر العراق بهدف نظيف في المواجهة الثانية التي جمعتهما ضمن بطولة كأس العرب عام 2012.ويعلو كعب الأخضر على العراق في تصفيات كأس العالم إذ لعبا 5 مرات نجح الأخضر في الفوز في 4 مواجهات وحضر التعادل في مواجهة وحيدة.