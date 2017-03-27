أمير الشمالية ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العنزي

عرعر ـ واس | Monday, 27 March 2017 - 00:00 am

نقل الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي عطا الله ياسين العنزي، من منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وعبر أمير منطقة الحدود الشمالية خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، داعياً الله أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين. وقال: "إن الفقيد قد نال شرف الشهادة تحت راية لا إله إلا الله، وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، ويذود عن أرض وتراب الوطن، بلاد الحرمين الشريفين، وأن هذا الوطن الغالي مهما قدمنا له من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليه، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عزٌ وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادةٌ في سبيل الله تعالى".