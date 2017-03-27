ادارة الجوهرة تحذر من "باشر" أثناء مباراة السعودية والعراق

جدة ــ الرياضية | Monday, 27 March 2017 - 13:14 pm

أصدرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تعليمات مهمة للجماهير السعودية التي ستحضر مباراة المنتخب أمام شقيقه العراقي والمقررة مساء غد الثلاثاء لحساب الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وحددت المدينة في بيان أصدرته اليوم الخامسة من عصر غد الثلاثاء موعداً لاستقبال الجماهير الرياضية لكنها طالبتهم بالحضور قبل بدء المباراة بساعة ونصف تحسباً للاجراءت الأمنية .

وأكدت المدينة على ضرورة التقيد بأنظمة المرور والوقوف في الأماكن الصحيحة منوهة إلى أن ادارة المرور تطبق نظام باشر للمخالفات المرورية .

ونوه البيان إلى أنه تم تخصيص بوابة رقم 1 الخارجية لكبار الشخصيات والغرف الخاصة وحاملي التذاكر الذهبية والفضية ، فيما تم تحديد البوابات رقم 4 و 5 و 6 لدخول جماهير المنتخب السعودي والبوابة رقم 3 لجماهير المنتخب العراقي فيما تم تخصيص البوابة الخارجية رقم 2 للإعلاميين والفريقين والجهات الأمنية.