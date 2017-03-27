الجاسم خيار أول لكل المدربين

الرياض - الفرنسية | Monday, 27 March 2017 - 14:44 pm

فرض نجم الأهلي والمنتخب السعودي لكرة القدم اللاعب الأنيق تيسير الجاسم نفسه خياراً أولاً لدى المدربين الذين أشرفوا عليه على الرغم من وفرة اللاعبين المميزين في خط الوسط، وذلك بفضل إمكاناته الفنية الهائلة ومجهوده السخي ولياقته البدنية العالية.





ويعتبر الجاسم (32 عاما) المولود في مدينة الأحساء شرق السعودية، من أبرز لاعبي الوسط على المستوى المحلي والقاري في السنوات العشر الأخيرة، فهو يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط، ويصنع الأهداف ويسجلها فضلا عن إجادته الاختراقات الطولية واستخلاص الكرة من المنافس والتصويب على المرمى بدقة وإحكام.





بدأ الجاسم الملقب بـ"الحاسم" مشوار النجومية مع فريق هجر قبل أن يسير على خطى شقيقه الأكبر مسفر وينتقل الى الأهلي عام 2001 ويساهم معه في تحقيق ثمانية القاب محلية، هي كأس خادم الحرمين الشريفين (ثلاث مرات) وكأس ولي العهد (مرتين) وبطولة دوري المحترفين وبطولة السوبر وكأس الأمير فيصل بن فهد، إضافة إلى بطولة الأندية الخليجية وبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، كما خاض تجربتين احترافيتين بنظام الإعارة مع فريقي الغرافة وقطر القطريين عامي 2007 و2009 على التوالي.





وقدم الجاسم الذي يصفه نقاد ومحللون بـ"الميزان"، مع "الأخضر" السعودي مستويات لافتة منذ انضمامه إليه عام 2004 وحتى الآن، وفرض نفسه على المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، وساهم مع زملائه في بلوغ نهائي كأس آسيا 2007 قبل أن يخسره أمام العراق بهدف وحيد، ونهائي كأس الخليج 2014 قبل أن يخسر أيضا أمام المنتخب القطري .





وخاض الجاسم مع المنتخب حتى الان 117 مباراة دولية منها 83 مباراة كلاعب أساسي سجل خلالها 17 هدفاـ كان أولها في مرمى سنغافورة في البطولة الدولية الودية التي أستضافتها عام 2007، وآخرها في مرمى المنتخب الأسترالي في جدة (2-2) ضمن تصفيات آسيا الحالية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.





وسيتخطى الجاسم في مباراة الثلاثاء ضد العراق في جدة ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية، الكثير من النجوم الذين خدموا "الأخضر" ومنهم محمد الشلهوب (117 مباراة) واحمد جميل وخالد مسعد (116 مباراة لكل منهما) وياسر القحطاني (112 مباراة).





وعن لقاء الثلاثاء قال الجاسم السبت بعد حصة تمرينية للمنتخب :"تمثل هذه المواجهة أهمية اكبر بالنسبة الى المباريات السابقة كونها السبيل الوحيد لتعزيز صدارتنا وتقربنا أكثر نحو تحقيق الهدف، لذا نعطي هذه المواجهة اهتماما كبيرا من خلال التركيز العالي والعمل على الاستفادة من الفترة الحالية التي تسبق المواجهة".





وأضاف الجاسم الذي سينفرد بالمركز التاسع من حيث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب،: "مواجهة منتخب العراق ستكون صعبة كونها أمام منتخب يقدم مستويات جيدة لكن طريقته أصبحت مكشوفة".





وتابع :"ادرك جيداً أن جماهير السعودية ستكون في الموعد ونحن نعدها ببذل قصارى جهدنا من أجل إسعادها".



ويأمل الجاسم الذي لم يحرز اي لقب مع المنتخب، بأن تكون التصفيات الحاسمة التي يتصدر "الأخضر" مجموعتها الثانية برصيد 13 نقطة، أول انجازاته مع المنتخب الوطني.