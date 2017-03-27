مجلس إدارة رابطة المحترفين يجتمع في جدة

| Monday, 27 March 2017 - 15:50 pm

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء اجتماع مجلس الإدارة العادي وذلك بناء على المادة 16 من النظام الأساسي للرابطة وذلك بفندق سوفيتيل الكورنيش بمحافظة جدة .



ووجهت الرابطة الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة ممثلي أندية دوري جميل لحضور الاجتماع ، كما دعت وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الاجتماع للحضور ، وأشارت إلى أن التصوير سيكون مسموح مع بداية عقد الاجتماع على أن يعقبه عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 3,30 عصراً لرئيس الرابطة وممثل للأندية لتوضيح ما تم مناقشته .



وسيحضر ممثلي الأندية في الاجتماع مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه العراقي مساء غدٍ الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ م .