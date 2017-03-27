جيرارد: ليفربول لم يفقد الأمل في الفوز بالدوري

لندن - رويترز | Monday, 27 March 2017 - 16:45 pm

أكد ستيفن جيرارد القائد السابق لليفربول أن فريقه لم يفقد الأمل في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رغم تعثره في المسابقة منذ بداية العام كما شدد على أهمية الإبقاء على لاعب الوسط فيليب كوتينيو.





وقال جيرارد في مقابلة مع موقع بوابة العين الإماراتية على الانترنت اليوم الإثنين:"بكل تأكيد لم نفقد الأمل. مر الفريق ببعض الأوقات الصعبة لكنه يستطيع تخطي ذلك وأعتقد أن المباريات المقبلة ستكون في غاية الأهمية".





ويحتل ليفربول، الذي لم يتوج باللقب منذ عام 1990، المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر لكنه يبتعد بنقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير ثاني الترتيب وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث.





وأضاف جيرارد الذي اعتزل اللعب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد رحيله عن لوس انجليس جالاكسي :"ليفربول يملك فريقا كبيرا ومدربا قويا لذا من الممكن أن يحقق انجازا كبيراً".





وطالب ناديه بالحفاظ على نجمه البرازيلي كوتينيو الذي تشير تقارير صحفية إلى إمكانية انتقاله إلى برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.





وتابع: "كوتينيو لاعب إعجازي ويقوم بأشياء سحرية بالكرة، تدربت معه بشكل يومي من قبل وإذا حقق ليفربول نجاحا في الفترة المقبلة سيكون كوتينيو جزءا من هذا النجاح ،أعتقد أنه من المهم لأي فريق الحفاظ على أفضل لاعبيه وكوتينيو كان لاعبا مهما في الفريق في آخر موسمين وأصبح من أكثر اللاعبين الموهوبين في العالم ويمكن أن تبني فريقا حوله".





ولم يفز جيرارد بالدوري الممتاز مع نادي طفولته لكنه توج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الاوروبي إضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية ثلاث مرات.





وعاد جيرارد (36 عاما) إلى ليفربول مطلع العام الجاري لينضم إلى الطاقم التدريبي لأكاديمية الناشئين.





وعن هذه التجربة قال القائد السابق لمنتخب انجلترا :"أنا متحمس للغاية ، الدور الجديد يسمح لي بالتطور كمدرب وسأسعى لأكون مدربا جيدا يوما ما ، أنا محظوظ بالوجود بالقرب من يورجن كلوب (مدرب الفريق الأول) كونه واحدا من أفضل مدربي العالم ومتأكد من أنه سيبذل كل ما بوسعه لمساعدتي".