ياسر الشهراني : حلم كأس العالم يقترب

جدة ــ رويترز | Monday, 27 March 2017 - 17:34 pm

قال ياسر الشهراني مدافع السعودية اليوم الاثنين إنه شغوف بفكرة اللعب في كأس العالم لكرة القدم مؤكدا أن الحلم بات قريبا من التحقق.

وتتصدر السعودية مجموعتها في تصفيات كأس العالم بفارق الأهداف عن اليابان وبفارق ثلاث نقاط عن استراليا بطلة اسيا لتقترب من بلوغ النهائيات في روسيا العام المقبل.

وقال الشهراني في تصريحات لموقع الاتحاد الاسيوي للعبة على الانترنت "التأهل لكأس العالم في روسيا حلم وطموح شخصي لي بالتحديد لأنني لم أشارك في النهائيات من قبل" بعدما غاب منتخب بلاده عن البطولة منذ 2006.

وأضاف لاعب الهلال قبل مواجهة العراق غدا الثلاثاء "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في التصفيات ونملك القدرة على التأهل وهذا سيعني لي الكثير وسنحقق الحلم بعون الله."

ويحتل منتخب العراق المركز قبل الأخير بالمجموعة بعدما حصد أربع نقاط فقط من ست مباريات لكن الشهراني رفض اعتبار مواجهة الغد سهلة في جدة.

وتابع "لا يوجد منافس سهل ونتعامل مع كل المنتخبات على حد سواء. سنبذل أقصى ما في وسعنا وأثق في قدرتنا