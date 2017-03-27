مشوار التصفيات المخيب لن يمنع جماهير الصين من التدفق على روسيا

هونج كونج ـــ رويترز | Monday, 27 March 2017 - 17:38 pm

يتوقع أن تتدفق جماهير كرة القدم الصينية على كأس العالم 2018 بأعداد كبيرة في ظل تنامي شغفهم باللعبة والعلاقات الطيبة مع روسيا المضيفة على الرغم من مشوارهم المخيب في التصفيات الحالية.

ولعبت الصين مرة واحدة فقط في النهائيات ويواجه المنتخب الحالي مهمة صعبة جدا للتأهل الى نسخة العام المقبل لكن فينغ تاو المسؤول البارز في شركة شانكاي للتسويق الرياضي يعتقد أن الجماهير ستتدفق على روسيا بأعداد غفيرة رغم ذلك.

وقال فينغ الذي وقعت شركته عقدا حصريا مع شركة بي.اتش للضيافة لبيع برامج سياحية للسفر الى روسيا وحضور مباريات البطولة في السوق الصينية "نثق في قدرتنا على ارسال المزيد من المشجعين الى روسيا بسبب العلاقة الطيبة بين روسيا والصين.

"البلدان قريبان جدا من بعضهما ويسهل السفر الى روسيا مقارنة بالبرازيل التي تستغرق الرحلة اليها ما بين 24 و25 ساعة أو الى جتوب افريقيا حيث تستغرق الرحلة ما بين 14 و15 ساعة. السفر الى روسيا يستغرق فقط سبع ساعات من الصين ولذا الأمر أكثر يسرا."

وتابع "تاريخيا هناك علاقات طيبة بين الصين وروسيا والان اصبحت كرة القدم جزءا من اهتمام الشعب الصيني. رجال الاعمال ووسائل الاعلام والجماهير يظهرون اهتماما شديدا بكأس العالم.

"حتى الان يتابع أغلبية الصينيين كأس العالم عبر شاشات التلفزيون لكنهم سيحصلون الان على فرصة للسفر ومشاهدة المباريات من أرض الملعب."

وبينما من غير المرجح أن تتفوق الاعداد في روسيا على عدد الصينيين الذين سافروا الى كوريا الجنوبية لمؤازرة الصين في كأس العالم 2002 حيث يعتقد ان مئة الف صيني حضروا اول مشاركة لمنتخب بلادهم في النهائيات تتوقع شركة شانكاي بيع 50 الف برنامج سياحي الى الجماهير الصينية في اطار الاتفاق الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار.

وتحتل الصين حاليا المركز الخامس في المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية برصيد خمس نقاط من ست مباريات وستحل ضيفة على طهران لمواجهة ايران المتصدرة غدا الثلاثاء حيث ستطيح الهزيمة على الارجح بفرصها في بلوغ النهائيات.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.