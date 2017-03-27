كاجاوا يحث منتخب اليابان على التحلي بالصبر أمام تايلاند

طوكيو ـــ رويترز | Monday, 27 March 2017 - 17:42 pm

قال شينجي كاجاوا لاعب وسط بروسيا دورتموند إن منتخب اليابان سيحتاج الى التحلي بالصبر وتنويع أسلحته لتحقيق الانتصار الثالث له على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم2018 عندما يستضيف تايلاند غدا الثلاثاء.

ولم تخسر اليابان في اخر خمس مباريات خاضتها في التصفيات لتحتل المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الثانية متساوية برصيد 13 نقطة مع السعودية صاحبة الصدارة قبل أربع مباريات على النهاية بينما تتذيل تايلاند الترتيب بنقطة وحيدة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا. ورغم أن التوقعات تصب في مصلحة اليابان على أرضها عندما تستضيف تايلاند في سايتاما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن كاجاوا البالغ عمره 28 عاما قوله "لا أعتقد أن تايلاند ستكون لقمة سائغة وسيسهل اختراق دفاعها. سنحتاج الى تنويع أسلحتنا.

"خلال تصفيات كأس العالم عانينا لكسر دفاعات المنافسين الذين يميلون للدفاع أمامنا. نحتاج الى الاستفادة من كل فرصة تتاح لنا."

وشعر كاجاوا، الذي لعب أساسيا في انتصار اليابان 2-صفر على الامارات الأسبوع الماضي، ان فريقه بدأ يستفيد من المنافسة الشرسة على أماكن في التشكيلة الأساسية.

وأضاف "المنافسة داخل المنتخب شرسة جدا. لا أحد يضمن مكانه وإذا لم تقدم كل ما لديك لن يتم اختيارك.

"أهم شيء حاليا هو التأهل لكأس العالم .. لكن يتعين علينا أن نظهر قدراتنا أيضا."