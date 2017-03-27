حلم التأهل لكأس آسيا لأول مرة عبر التصفيات يداعب لبنان

بيروت ـــ رويترز | Monday, 27 March 2017 - 18:02 pm

يحلم منتخب لبنان بالتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم عبر التصفيات عندما يبدأ مشواره في الدور النهائي بمواجهة ضيفه منتخب هونج كونج على استاد المدينة الرياضية ببيروت غدا الثلاثاء. ويلعب لبنان وهونج كونج ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا اللذين قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراتهما الى الثامن من يونيو حزيران القادم بسبب التوتر السياسي بين البلدين.

وقال ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان للصحفيين "حلم التأهل لكأس آسيا للمرة الأولى عبر التصفيات يراود الجميع وبالتالي فإن اللاعبين يدركون جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقهم والآمال المعقودة عليهم." ويأمل المدرب القادم من الجبل الأسود الخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظ فريقه في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في الامارات 2019. وسبق للبنان أن شارك مرة واحدة في كأس آسيا عندما استضاف البطولة عام 2000.

ويعول مدرب منتخب لبنان على لاعبيه المحترفين في الخارج مثل قائد الفريق حسن معتوق وعلي حمام ومعتز بالله الجنيدي وعدنان حيدر وربيع عطايا وسمير أياس ومحمد غدار وجاد نور الدين. وسيخوض أياس الذي يلعب في بلغاريا مباراته الأولى مع المنتخب اللبناني بعد استكمال أوراقه القانونية ولكن فريقه سيفتقد جهود مدافعه وليد اسماعيل بسبب الاصابة.

في المقابل يسعى الكوري الجنوبي كيم بان جون مدرب منتخب هونج كونج للفوز على مضيفه ليرفع من معنويات لاعبيه في بقية مشواره في التصفيات.

ويضم منتخب هونج كونج عددا كبيرا من اللاعبين المجنسين بينهم رباعي من البرازيل ولاعب كاميروني المولد وآخر ولد في انجلترا.

وتم تقسيم المنتخبات 24 في القرعة إلى ست مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 مارس اذار 2017 حتى 27 مارس 2018.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في استراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخبا.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في التصفيات: الأردن وعمان والفلبين والبحرين وقرغيزستان وكوريا الشمالية والهند وفلسطين و طاجيكستان وفيتنام وهونج كونج وتركمانستان والمالديف ولبنان واليمن وأفغانستان وتايوان وميانمار وماليزيا وسنغافورة وكمبوديا ونيبال وبوتان ومكاو.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات لينضموا إلى 12 منتخبا ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 وهي استراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.