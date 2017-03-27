برافو ينفي رحيله عن السيتي

مانشستر - رويترز | Monday, 27 March 2017 - 19:54 pm

نفى كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي تقارير اخبارية ألمحت إلى أنه يسعى للرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فقد مقعده في التشكيلة الأساسية لصالح ويلي كاباييرو الشهر الماضي.



وبعد عدة أخطاء فادحة واثارة شكوك حول قدرته على التعامل مع الضغوط قرر المدرب بيب جوارديولا ابقاء برافو على مقاعد البدلاء وخاض ثلاث مباريات فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي ولم يلعب في الدوري في آخر شهرين.



وأبلغ حارس مرمى منتخب تشيلي البالغ عمره 33 عاماً صحيفة مانشستر ايفنينج نيوز "كل هذا كذب..الحديث عن بحثي عن مكان آخر ألعب فيه ورغبتي في الرحيل، انها أمور غير صحيحة، أنا سعيد في إنجلترا وكذلك أسرتي".



وقال "عندما غبت عن المشاركة.. ظهرت العديد من الأنباء غير الصحيحة، أمور ليس لهم بها علم في المقام الأول".