اجويرو خارج حسابات باوزا أمام بوليفيا

بوينس آيرس - د ب أ | Monday, 27 March 2017 - 20:44 pm

قرر إدجاردو باوزا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني استبعاد سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة مضيفه البوليفي غداً الثلاثاء في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وسيلعب لوكاس براتو مهاجم ساو باولو بجانب القائد ليونيل ميسي هداف برشلونة الأسباني في خط هجوم منتخب التانجو غداً.



ويفتقد المنتخب الأرجنتيني أيضاً غداً جهود جونزالو هيجواين ونيكولاس اوتاميندي وخافيير ماسكيرانو ولوكاس بيجليا بسبب الإيقاف.



كما يغيب عن الفريق جابريل ميركادو وايمانويل ماس بسبب الإصابة.



ومن المتوقع أن يجلس أجويرو على مقاعد البدلاء إلى جانب باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.