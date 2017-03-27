الاتفاق يصرف النظر عن المهاجم الفرنسي كيتمبالا

الدمام - الرياضية | Monday, 27 March 2017 - 21:21 pm

صرفت إدارة نادي الأتفاق فكرة التعاقد مع المهاجم الفرنسي لينيل كيتمبالا الذي خضع للتجربة في نادي الأتفاق للألتحاق بالفريق، بعد أن أكد تقرير الهولندي إلكو مدرب فريق الأتفاق الأول لكرة القدم أنه غير منساب.



وعلى الصعيد الميداني كثف الهولندي ألكو شاتوري من تمارينه التكتكية اليوم الإثنين إستعداداً لمواجهة التعاون، يوم الخميس المقبل ضمن دور الـ 8 من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخضع اللاعبي لتمارين بالكرة، قبل أن يقسمهم في مناورة قصيرة.