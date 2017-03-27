مارفيك: سنبذل كل ما بوسعنا لتجاوز العراق

الرياض - الرياضية | Monday, 27 March 2017 - 22:13 pm

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداد فريقه لمواجهة المنتخب العراقي غداً الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا

وقال فان مارفيك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "اعتقد بأنه لا ينبغي علي الحديث عن أهمية مواجهتنا أمام المنتخب العراقي أو ماذا تمثل هذه المواجهة، فهي مواجهة هامة، وطبيعة المنتخب المنافس مختلفة عن المنتخب التايلاندي فنحن مستعدون بشكل جيد و سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز .



و أضاف فان مارفيك "سعيد باللعب على استاد الملك عبدالله مجدداً بعد تغير أرضيته ووضع العشب الجديد فقد شاهدت ذلك بنفسي وكانت الأرضية رائعة".



وختم المدرب الهولندي بالقول "أتمنى ان تدعمنا الجماهير في هذه المواجهة التي تمثل لنا أهمية كبيرة .

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الاثنين تدريباته على استاد الملك عبدالله بجدة " الجوهرة " استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم غداً الثلاثاء.