الأخضر يجبر سييرا على التمارين الصباحية

جدة - الرياضية | Monday, 27 March 2017 - 21:34 pm

قرر الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الاداري، إلى تقديم الحصة التدريبية للفريق لتقام في الفترة الصباحية من يوم غد الثلاثاء بدلا من الفترة المسائية ليتسنى للاعبين متابعة لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.



وعلى الصعيد الميداني وصل الفريق تدريباته تحضيراً للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم الرياضي، تحت اشراف التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق، وانطلقت التدريبات بالتمارين اللياقية قبل أن يوجه مدرب الفريق اللاعبين إلى تأدية بعض من التمارين الفنية والتي تنوعت بين تدريبات التسليم والاستلام والتمرير الدقيق وشهدت تحضيرات الفريق مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي.



من جانب آخر لم تشهد الحصة التدريبية للفريق مشاركة المدافع عدنان فلاته والحارس فواز القرني اللذان اكتفيا بالتواجد في صالة العلاج الطبيعي جراء الاصابات المختلفة التي يعانيان منها.