ناصر الشمراني:مواجهة العراق تعني لنا الكثير

جدة - د ب أ | Monday, 27 March 2017 - 22:44 pm

أكد ناصر الشمراني مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن مباراة بلاده أمام العراق غداً الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا فرصة مثالية للاقتراب خطوة جديدة من العودة إلى كأس العالم.



وقال ناصر الشمراني خلال تصريحات إعلامية "هي مواجهة تعني لنا الكثير كونها السبيل المثالي لمواصلة صدارتنا في جدول ترتيب المجموعة و قطع الخطوة الأكبر في طريق التأهل لكأس العالم لذا نحن نعطي هذه المواجهة أهمية كبيرة من جميع النواحي الإعدادية البدنية وحتى المعنوية".



و أضاف الشمراني قائلاً : كما نعي بأن هذه المواجهة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض فالمواجهة ستكون تنافسية قوية وهي عادة مواجهات الفريقين معا لذلك سنكون في كامل جاهزيتنا لنتعامل مع ظروف المباراة بالشكل المثالي.



و اختتم الشمراني حديثه قائلاً : سيكون صوت جماهير الوطن الأعلى في مباراة الغد.