مدرب سوريا: حظوظ المنتخبات الأربعة متساوية

دمشق ـ رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

أنهى المنتخب السوري الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة مضيفه الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ووضع أيمن الحكيم، مدرب المنتخب السوري، اللمسات الأخيرة على التشكيلة الرئيسية، التي سيبدأ بها اللقاء، عبر الحصة التدريبية، في ملعب المباراة.

وكان الحكيم، أوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قبل خوض المران الرئيسي، أهمية تقديم أداء يليق بمستوى المنتخب، الذي تحدى كل الظروف، وتجاوز الصعوبات، وحقق إنجازاً ببلوغ الدور الحاسم بجدارة.

ويحتل المنتخب السوري، المرتبة الرابعة بين فرق المجموعة الأولى بـ8 نقاط، خلف أوزبكستان الثالثة بـ9 نقاط، فيما تتصدر إيران المجموعة بـ14 نقطة، أمام كوريا الجنوبية، الثانية بـ10 نقاط.

وقال الحكيم: "حظوظ المنتخبات الأربعة الأولى بالمجموعة متساوية، وسيتأجل للجولة الأخيرة من التصفيات". ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للنهائيات مباشرة، ويلعب صاحبا المركز الثالث معاً، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية. وأوضح "المنتخب السوري منذ بداية المشوار، أعلن أنه لن يكون ضيف شرف في التصفيات، وسيتابع المشوار أمام كوريا، ورغم قوة المباراة، وأهميتها، إلا أننا أكثر عزيمة، وإصراراً على تحقيق نتيجة إيجابية".