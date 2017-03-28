مواجهة أوروبية تجمع إيران والصين

نيقوسيا ـ الفرنسية | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

تتجه الأنظار إلى ملعب "أزادي" في طهران حيث تلتقي إيران المتصدرة مع ضيفتها الصين في مواجهة تجمع مدربين أوروبيين كبيرين، اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

ويبحث المنتخب الإيراني عن الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ النهائيات للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه كونه يتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية الثانية التي سقطت في الجولة السابقة أمام الصين بالذات (0ـ1)، ما أنعش آمال الأخيرة بالمنافسة على التأهل.

وتدخل إيران إلى مباراتها مع الصين التي تعادلت معها ذهاباً دون أهداف، بمعنويات مرتفعة بعد فوزها الجمعة خارج قواعدها على قطر بهدف سجله مهدي طارمي في مباراة شابتها الحساسية بين مدربي المنتخبين البرتغالي كارلوس كيروش، والأوروجوياني خورخي فوساتي الذي هاجم نظيره عشية اللقاء، معتبراً أن الأحداث التي حصلت بعد مباراة الجولة الأولى بين المنتخبين (0ـ2)، يقف خلفها البرتغالي لأنه تساءل عن سبب وجود العديد من اللاعبين المجنسين في صفوف المنتخب الخليجي.

وقال المدرب البالغ 64 عاماً: "الأجواء (الحساسة) خُلقت قبل المباراة.. وهذه الأجواء السيئة تسبب بها زميلي كيروش لأنه تحدث عن قطر. تحدث عن قرار الاتحاد القطري لكرة القدم (بضم لاعبين مجنسين إلى المنتخب)، وبحسب وجهة نظري هذا الأمر ليس من شأنه، ليس من حقه (التحدث عنه)".

ورد كيروش الذي يشرف على المنتخب الإيراني منذ 2011، على نظيره الأوروجوياني نافياً بأنه انتقد سياسة الاتحاد القطري، مضيفاً "تعليقاتي كانت بسيطة جدا وشخص يتمتع بخبرة فوساتي يجب ألا يثق بكل شيء يقرأه في الإعلام"، متسائلاً "إذا أراد أن ينسب لي كلاماً لم يصدر مني، فماذا بإمكاني أن أقول؟".

ولم تنته المواجهة بين المدربين عند هذا الحد، بل اتهم كيروش بعد مباراة الجمعة في الدوحة الطاقم التدريبي للمنتخب القطري بالإساءة إلى والدته كلامياً، مضيفاً "اثنان من الطاقم وجها الإهانات لي باللغة الإسبانية التي أفهمها. لا يحق للناس إهانة الآخرين طيلة المباراة. لم أر في حياتي شيئاً مماثلاً".

وتابع "الأمر الوحيد المتأكد منه، هو أن الطاقم التدريبي ليس بمستوى المنتخب الوطني القطري".