فوساتي: سنفتح صفحة جديدة أمام الأوزبك

الدوحة ـ رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

قال خورخي فوساتي مدرب قطر: "إنه سيسعى لكتابة صفحة جديدة عند مواجهة أوزبكستان اليوم الثلاثاء في طشقند رغم تقلص فرص التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018".

وتتذيل قطر مجموعتها بالتصفيات، بعدما نالت أربع نقاط فقط من ست مباريات قبل أن تحل ضيفة على أوزبكستان صاحبة المركز الثالث برصيد تسع نقاط، بينما تملك سوريا ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 14 نقطة وتليها كوريا الجنوبية بعشر نقاط مع تبقي أربع جولات على نهاية التصفيات.

ويتأهل أول منتخبين من كلتا المجموعتين للنهائيات مباشرة، ويلعب صاحبا المركز الثالث معاً ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.