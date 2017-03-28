أكد أنجي بوستيكوجلو، مدرب منتخب أستراليا، أنه لن يجد أمامه خياراً آخر سوى الاستقالة، في حال لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018.وشدد على أنه يثق في قدرته على تحقيق حلم الأستراليين، رغم شعور الجميع با