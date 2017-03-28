تذاكر مجانية سعودية لمؤازرة الإماراتيين
سيدني ـ الألمانية | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am
بادر نادي الطلبة السعوديين في سيدني بتنظيم وتنسيق توزيع التذاكر المجانية للمبتعثين الخليجيين، لحضور مباراة منتخب الإمارات، أمام نظيره المنتخب الأسترالي اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني بندر بن سلمان الحربي: "المبادرة جاءت بتوجيه من السفارة السعودية بكانبرا، وبالتعاون مع السفارة الإماراتية".
وأضاف: "المبتعثون السعوديون سيؤازرون المنتخب الإماراتي الشقيق، انطلاقاً من العلاقات الكبيرة التي تجمع الشعبين الشقيقين".
وأردف: "معاً نستطيع دعم ومؤازرة المنتخب الإماراتي الشقيق ضمن منافسات المجموعة الثامنة بقارة آسيا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018".