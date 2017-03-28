مهدي: لست نادماً على أي مرحلة

سيدني ـ رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

أكد مهدي علي، مدرب منتخب الإمارات، أن لقاء أستراليا سيكون صعباً على الفريقين نظراً لظروف كل فريق ورغبته في العودة مجدداً إلى الطريق الصحيح من أجل حجز مقعد في المونديال.

وقال علي، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، ونقلته صحيفة البيان: "إن الأبيض هدفه الوحيد هو الخروج بالنتيجة الإيجابية ونقاط المباراة الثلاث من أجل العودة للإمارات مرفوع الرأس، مضيفاً: "التركيز والحذر أهم أسلحة الأبيض استعداداً للمواجهة المرتقبة، وسنعمل على التفاصيل الصغيرة التي سيكون لها دور كبير في حسم اللقاء لصالحنا".

وتابع: "لا أخفي أن هناك ضغوطاً كبيرة نشعر بها، لكن الإيمان بأن النتيجة في يد الله وحده يجعلنا نعمل على تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب"، لافتاً إلى أن الثقة بالنفس ستكون السلاح الأهم في المباراة، التي تعتبر في مكانة المهمة الوطنية باسم الإمارات، ومؤكدا أنه ليس نادماً على أي مرحلة مر بها مع المنتخب خلال الفترة الماضية.