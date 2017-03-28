الإمارات تسعى إلى العودة أمام أستراليا

سايتاما ـ رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 02:43 am

يسعى منتخب الإمارات لكرة القدم إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يتقابل خارج ملعبه مع أستراليا اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة سيدني، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتحتدم المنافسة في مباراة اليوم بين الإمارات وأستراليا للبقاء على أمل الحصول على بطاقتي المجموعة الثانية بالتصفيات التي تشهد مباراة ثالثة بين منتخبي اليابان وتايلاند. ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما ستضعف خسارة أحدهما أو التعادل حظوظهما في المنافسة على بطاقتي التأهل.