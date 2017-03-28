بوستيكوجلو: سننتصر عليهم مهما كلفنا الأمر

سيدني ـ الألمانية | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

أكد أنجي بوستيكوجلو، مدرب منتخب أستراليا، أنه لن يجد أمامه خياراً آخر سوى الاستقالة، في حال لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وشدد على أنه يثق في قدرته على تحقيق حلم الأستراليين، رغم شعور الجميع بالقلق بعد التعادل في آخر 4 مباريات على التوالي في مرحلة الحسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" نقلاً عن الصحف الأسترالية تصريحاً لبوستيكوجلو رداً على سؤال لإحدى المحطات التلفزيونية حول إمكانية رحيله، حال فشل المنتخب الأسترالي في بلوغ المونديال المقبل، فقال: "لكي أكون أميناً لن يكون أمامي أي خيار آخر".

وعن مواجهة المنتخب الإماراتي، قال: "رغم هبوط مستوى لاعبيه والضغط الكبير على مهدي علي أتوقعها مباراة صعبة".

وأضاف: "المنتخب الإماراتي معروف بأنه يظهر في وقت الشدائد، وقد شاهدنا هذا في الماضي القريب، هذه المجموعة يلعبون معا منذ فترة طويلة وحققوا نجاحات كبيرة".

وأردف: "عودة بعض اللاعبين المميزين لمنتخب الإمارات والذين غابوا عن لقاء اليابان قد يشكل بعض الضغط علينا، يجب علينا تحقيق الفوز مهما كلفنا الأمر، لأن الخاسر لن يتأهل للمونديال".