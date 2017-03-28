الأفيال.. مهمة سهلة لليابانيين

سايتاما ـ رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 00:00 am

تنتظر منتخب اليابان الأول لكرة القدم على ملعب سايتاما في طوكيو، مهمة سهلة، عندما يلتقي مع نظيره التايلاندي بعد أن عاد من أبوظبي بثلاث نقاط ثمينة أبقته منافساً للمنتخب السعودي على صدارة المجموعة.

ولم تخسر اليابان في الجولات الخمس لدور الذهاب إلا مرة واحدة وكانت في الجولة الأولى وعلى أرضها أمام الإمارات (1ـ2)، وهي تأمل في إضافة ثلاث نقاط جديدة تبقيها شريكة في الصدارة أو قد تنفرد بها فيما لو تعثر الأخضر السعودي أمام ضيفه العراقي.

وكانت أفضل نتيجة لتايلاند في التصفيات الحالية تعادلها مع أستراليا (2ـ2)، وهي تأمل بتكرار هذا الإنجاز أو تحقيق أفضل منه بفوز أول معنوي يبقى للذكرى، بعد أن أصبحت عملياً خارج المنافسة.