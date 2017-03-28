اليابان تعبر تايلاند برباعية وتنفرد مؤقتا بصدارة مجموعتها بتصفيات المونديال

طوكيو - الألمانية | Tuesday, 28 March 2017 - 15:40 pm

المصدر :

DPA

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طوكيو 28 آذار/مارس (د ب أ)- انفرد المنتخب الياباني مؤقتا بصدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعد فوزه على ضيفه التايلاندي /4صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من التصفيات.

وتقدم شينجي كاجاوا مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بهدف للساموراي الياباني في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف شينجي اوكازاكي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة .19

وفي الشوط الثاني، أحرز يويا كوبو نجم جينت البلجيكي الهدف الثالث في الدقيقة 57 وتبعه مايا يوشيدا مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة .83

واهدر تيراسيل دانجدا ضربة جزاء لمنتخب تايلاند قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد المنتخب الياباني، في الصدارة، إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب السعودي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه العراقي، وسيكون بمقدوره العودة لمقاسمة اليابان الصدارة في حال الفوز على اسود الرافدين.

وخرج المنتخب التايلاندي رسميا من المنافسة على التأهل لمونديال روسيا بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

واستهل المنتخب الياباني مشواره في التصفيات بالخسارة أمام الإمارات 1 2/ لكنه منذ ذلك الحين فاز على تايلاند 2 /صفر والعراق 2 1/ والسعودية 2 1/ والإمارات /2صفر وتعادل مع استراليا .1/1

أما منتخب تايلاند فقد خسر في ست مباريات واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة فقط أمام استراليا بنتيجة 2 .2/

وفي الجولات الثلاث الأخيرة من التصفيات يخرج الساموراي الياباني لملاقاة العراق والسعودية ويستضيف أستراليا على أرضه.