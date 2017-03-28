سوريا تقاتل لكنها تخسر في كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم

الرياضية - رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 15:57 pm

قاتلت سوريا وكانت قريبة من التعادل لكنها خسرت 1-صفر في ضيافة كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الثلاثاء.



وسجل هونج جونج هو هدف كوريا الجنوبية والمباراة الوحيد بعد ارتباك في دفاع سوريا عقب أربع دقائق فقط من البداية.



لكن سوريا كانت على وشك التعادل في اللحظات الأخيرة وسدد فراس الخطيب كرة قوية ارتدت من العارضة في الوقت بدل الضائع.



وتجمد رصيد سوريا، التي فازت 1-صفر على أوزبكستان بفضل هدف قاتل يوم الخميس الماضي، عند ثماني نقاط بالمركز الرابع في المجموعة الأولى مقابل 13 نقطة لكوريا صاحبة المركز الثاني.



ويتأهل أول منتخبين مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين معا ويصعد الفائز لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.