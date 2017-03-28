أوزيبيو سيرفض عرض برشلونة لخلافة انريكي

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 28 March 2017 - 16:28 pm

كشف مدرب ريال سوسييداد الإسباني أوزيبيو ساكريستان، أحد المرشحين لخلافة لويس انريكي مدرب برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، انه ليس مهتما بتدريب الفريق الكاتالوني بعد تعرضه للاهمال من فريقه السابق.





وحمل لاعب الوسط السابق ألوان برشلونة بين 1988 و1995 ثم عمل مساعدا للمدرب بين 2003 و2008، وأشرف على فريقه الرديف بين 2011 و2015.





وقال أوزيبيو (52 عاما) لصحيفة "أس" الاسبانية "أشعر بالاطراء لاعتباري أحد خيارات برشلونة المستقبلية. لكن ذلك لا يعكر تركيزي لاية لحظة خلال عملي اليومي".





وتابع: "هل سأرفض عرضا من برشلونة؟ نعم، اؤكد لكم ذلك. أنا مقتنع بذلك بنسبة 100%. لا أرى هذه الامكانية".





وكان انريكي (46 عاما) أعلن انه سيترك برشلونة في نهاية الموسم الجاري بعد ثلاثة مواسم ناجحة.





وأضاف أوزيبيو: "يعود الفضل في كل ما يحصل معي اليوم الى ريال سوسييداد، الذي اهتم بي ومنحني الفرصة بعد 4 مواسم مع قطاع الشباب في برشلونة".





ورأى أوزيبيو أن: "برشلونة لم يهتم بي عندما كنت جزءا من النادي. كنت أحببت ذلك. أنا ملتزم مع ريال سوسييداد بعدما وثق بي ومنحني فرصة رائعة".





ورأى أوزيبيو انه وجد التوازن بين حياته الاحترافية والعائلية في سوسييداد "وهذا ليس أمرا سهلا".





وأردف أوزيبيو الذي حمل ألوان منتخب اسبانيا في 15 مباراة دولية "بالنسبة الي، ليس هاما أن اكون في ناد يحرز الالقاب بسهولة أكثر، لأني قد حققت ذلك كلاعب وكمساعد مدرب. المهم الان هو تحقيق أمور رائعة مع سوسييداد".