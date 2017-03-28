رومنيجه: قرار زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48 غير مقبول

أثينا - رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 17:17 pm

قال كارل هاينز رومنيجه رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم إلى 48 بداية من 2026 غير مقبول.





وعارضت رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 220 ناديا، قرار الفيفا وسبق لرومنيجه لاعب ألمانيا السابق والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أن وصف القرار بأنه "هراء".





وأبلغ رومنيجه الصحفيين بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد :"أعتقد أن الفيفا يعرف بشكل واضح أننا لا نرضى عن قرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم بنسبة 50 بالمئة".





وأضاف: "هذه هي الحقيقة. طريقة اتخاذ القرار غير مقبولة من وجهة نظرنا. يستغلون لاعبينا وموظفينا في كأس العالم ولذا لدينا كل الحق في إيجاد حل".





وقرر الفيفا عن طريق تصويت في يناير كانون الثاني الماضي زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 في نسخة 2026 ليفي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد بوعده أثناء حملته الانتخابية.