إيران تهزم الصين وتقترب من مونديال روسيا 2018

طهران - الفرنسية | Tuesday, 28 March 2017 - 17:21 pm

عقد المنتخب الإيراني مهمة ضيفه الصيني، واقترب خطوة هامة من بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، وذلك بفوزه عليه 1-0 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "آزادي" في طهران، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.



ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية، الفائزة اليوم الثلاثاء أيضاً على ضيفتها سوريا بالنتيجة ذاتها، بتحقيقه فوزه الخامس مقابل تعادلين.



ويدين فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بفوزه إلى مهدي طارمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، مستفيداً من خطأ للحارس الصيني.



وأصبح المنتخب الإيراني قريباً من بلوغ النهائيات للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه لأن بطل ووصيف كل من المجموعتين يتأهل مباشرة إلى روسيا 2018، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث ملحق فاصل والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف.



ويتقدم المنتخب الإيراني بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الذي يحتله المنتخب السوري، ما يعني أنه ضمن منطقيا خوض الملحق على الأقل قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات، (لم يحسمه رسميا لأنه يحتسب فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة).



وفي المقابل، تعقدت كثيرا مهمة الصين ومدربها الإيطالي مارتشيلو ليبي، لأن رصيدها تجمد عند 5 نقاط في المركز الخامس وبفارق نقطة أمام قطر متذيلة الترتيب التي تلعب لاحقا مع أوزبكستان (9 نقاط في المركز الثالث).



وتقام الجولة الثامنة من التصفيات، في 12 يونيو، حيث تلتقي إيران على أرضها أوزبكستان، فيما تلعب الصين ضد سوريا، وقطر مع كوريا الجنوبية.