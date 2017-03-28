رابطة المحترفين تجتمع بالأندية وتناقش التحول الإلكتروني وقضايا فيفا

جدة - الرياضية | Tuesday, 28 March 2017 - 17:56 pm

عقد مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي اجتماعه العادي الرابع، ظهر اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1438 هـ الموافق 28 / 3 / 2017 م بمحافظة جدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت والأمين العام عادل البطي، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي أندية الأهلي، الهلال، الاتحاد، التعاون، الفتح، الفيصلي، النصر، الوحدة، القادسية، الرائد، الخليج، الاتفاق، الباطن، فيما اعتذر ممثل نادي الشباب.



وتم خلال الاجتماع الذي اُفتتح بلقاءٍ مفتوح بين رئيس الاتحاد عادل عزت وممثلي الرابطة، وقدم من خلاله شكره لهم على الدعوة، واعداً إياهم بمزيد من التعاون بين اتحاد القدم والأندية، ومناقشة زيادة نسبة الأندية من عوائد النقل التلفزيوني لدوري المحترفين.



بعد ذلك استعرض رئيس الرابطة ياسر المسحل عدد من المواضيع، والتي كان من أبرزها هيكلة الرابطة، وبرنامج التحول الإلكتروني، ومناقشة آلية اختيار أطقم الأندية في المسابقة.



كما أشار المسحل خلال الاجتماع إلى أخر مستجدات قضايا الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، والتي وصلت إلى 140 قضية.



وفي نهاية الاجتماع، توجه رئيس وأعضاء رابطة دوري المحترفين لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، وقوفاً ودعماً مع "الأخضر" في مشواره نحو روسيا 2018 م.