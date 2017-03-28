قطر تسقط في أوزبكستان وتبتعد عن مونديال روسيا 2018

رويترز | Tuesday, 28 March 2017 - 18:07 pm

ابتعدت قطر بشدة عن المنافسة على البطاقات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بعد خسارتها للمرة الخامسة في سبع مباريات بالهزيمة 1-0 أمام مضيفتها أوزبكستان اليوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022، عند أربع نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، بينما عوضت أوزبكستان خسارتها بالنتيجة ذاتها أمام سوريا الجولة الماضية لتحتفظ بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 17 نقطة عقب فوزها على الصين 1-0 في طهران بفارق نقطة واحدة عن كوريا الجنوبية ثانية الترتيب، والتي تفوقت على ضيفتها سوريا بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم.

وسبق وخسرت قطر بالنتيجة ذاتها على أرضها أمام أوزبكستان في الجولة الثانية.

وجاء الهدف الوحيد في مباراة اليوم في الدقيقة 65 من ركلة حرة نفذها أوديل أحمدوف.