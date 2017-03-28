عبدالله بن مساعد: حضور الرؤساء والشرفيين ليس بمستغرب

جدة - الرياضية | Tuesday, 28 March 2017 - 22:50 pm

بارك الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، للجماهير السعودية انتصار الأخضر على نظيره العراقي، ومواصلة حصد النقاط والسير بخطى ثابته نحو المونديال، مؤكداً على صعوبة المباراة، وأن القادم أصعب.

وقال الأمير عبدالله: "المباراة القادمة أمام أستراليا هي المفصلية بالنسبة لنا، كونها في المركز الثالث، ولو كتب لنا الله وخرجنا بنتيجة إيجابية سوف نكون في كأس العالم".

وأضاف: "مانراهن عليه الآن هي الروح التي يلعب بها لاعبو الأخضر، والمستويات التي يقدمها اللاعبون في أرض الملعب، فهم أثبتوا بأنهم جديرين في تمثيل الأخضر، وإسعاد جماهيره".

وأجاب عن سؤال حول صعوبة مجموعة الأخضر: "أعتقد بأن اللاعبين لديهم الدافع الذاتي للفوز، المجموعة التي نحن بها صعبة، ونتائج اليوم دليل على صعوبتها".

وحول المنافسين على البطاقات الثلاث للمجموعة قال: "لا يزال الأمل قائم للعراق، ولكن الأمل الأكبر للسعودية وأستراليا واليابان، وإن انتصرنا على أستراليا في أرضها سنكون قطعنا 80% من المشوار نحو المونديال، وبتوفيق الله ودعم الجماهير سوف نصل".

وعن حضور رؤوساء الأندية قال: "هذا من البديهيات، الغريب أن لا يحدث هذا الفعل".