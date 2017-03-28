الشمراني: الفوز أقل هدية لجمهور الأخضر

جدة - الرياضية | Tuesday, 28 March 2017 - 23:03 pm

بارك لاعب المنتخب السعودي الأول ناصر الشمراني لجماهير الأخضر على الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام منتخب العراق، موجه شكره للجماهير التي تحرجهم بالدعم وخصوصاً بالجوهرة المشعة، التي اعتبرها الشمراني فال خير عليهم.



وعلق الشمراني عن الضغوط التي واجهت لاعبي المنتخب السعودي بعد انتصار المنتخب الأسترالي والياباني: "من الطبيعي أن يكون اللاعب مشتت ذهنياً عندما يسبقك الفريق المنافس لك وينتصر، ولكن هذه الضغوطات جلبت لنا الثلاث نقاط وهذا هو الأهم".



وعن الاقتراب من التأهل إلى روسيا قال: " أقل مايقدم لهذه الجماهير التي وقفت خلفنا منذ بداية التصفيات إكرامهم بالتأهل، ولاعبينا بإذن الله قادرين على ذلك".