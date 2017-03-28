مارفيك: هذه المباراة هي الأصعب خلال مسيرتي مع الأخضر

جدة - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:03 am

اعترف الهولندي فان مارفيك المدير الفني للأخضر السعودي، بمعرفته المسبقة بصعوبة مواجهة المنتخب العراقي، والتي كسبها الأخضر بنتيجة 1/0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وأوضح مارفيك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أعلم مسبقاً بأن هذه المباراة صعبة جداً، ولا أخفيكم علماً بأنها أصعب مباراة خضتها مع المنتخب السعودي منذ توليت المنصب، احترمنا المنافس إلى درجة المبالغة في ذلك الشأن، وقدمنا مستوى رائع خلقنا خلاله العديد من الفرص، والتي أتاحت لنا تسجيل هدف المباراة والفوز بها".



وأضاف: "كنا نستحق الأسبقية في التسجيل منذ الشوط الأول، بدليل الكرة التي أراها قد تجاوزت خط المرمى، كما أنني أقدم التهنئة لخط الدفاع في مباراة اليوم الذي استطاع عزل الهجوم العراقي".