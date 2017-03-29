أمير مكة يستقبل الاتحاديين.. ويطالب بالعالمية

جدة - ماجد هود | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

استـقـبــل الأمير خالد الفيصل، مسـتـشار خـادم الحرمين الشريفـيـن، أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة أمس، المـهنـدس حاتم بـاعـشن رئيـس مجـلـس إدارة نادي الاتحاد وأعضاء مـجـلس الإدارة وعـدداً من اللاعبين، بمناسبة تحقـيـق الفريق الكروي الأول بطولة كأس ولي العهد.

وهنأ الأمير خالـد فـريـق الاتحاد بتحقيق البطولة، مؤكداً أن إمارة المـنـطـقة دأبت على تشجيـع أنـدية المنطقة الفائزة بالمناسبات الرياضية المختلفة، متمنيـاً لها تحقيق مراكز متقـدمـة في كل البطولات.

وأكد أمير منطـقة مكـة المكرمة أهـمـية تحـقـيق الإنجازات والعمل والوصول للعالمية في شتى المجالات وليس على مستوى كرة القدم فحسب، لافتا إلى أن ذلك ليس صعباً أو مستحيلاً على أبناء الوطن، سائلا اللـه سبحانه تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، وأن يجعل الفـوز حــليف الجميع في كل الأعمال.

بدوره، وجه المهـندس حاتم بـاعـشن نـيـابـة عن منسـوبي النادي الـشكـر والعرفان لأمير منطقـة مكة المكرمة على هذا الاهتمام الكبير، وقال في تصريح إلى"الريــــاضية":"هذه الحفاوة غير مستغربة من الأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن هذا الاستقبال سيدفعهـم لتقديم المزيد من الإنجازات.

وأضاف:"استقبال الأمير خالد الفيصل لنا سيمدنا بدفعة معنوية نحو مواصلة المستويات المميـزة في دوري المحترفين الذي لم نفقد أمل المنافسة فيه حتى الآن.