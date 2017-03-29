العاصمة تحتضن بطولة إسكواش عالمية

الرياض ـ مازن العسرج | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

كشف زياد التركي، رئيس رابطة لاعبي الإسكواش المحترفين في العالم، رئيس الاتحاد السعودي للعبة، أن إعادة إقامة بطولة عالمية تضم اللاعبين المحترفين في اللعبة خلال المرحلة المقبلة، يأتي في مقدمة الأهداف المقبلة للرابطة.

وأوضح لـ"الرياضية" التركي، أن الرابطة تدرس إقامة البطولة في العاصمة السعودية الرياض، مبيناً أن الهدف منها هو نشر اللعبة في السعودية ورفع مستوى اللاعبين المحليين وزيادة الإقبال عليها.

وقال:"سبق لنا تنظيم بطولات عالمية بدأت من العام 2005 حتى العام 2011 م في المنطقة الشرقية، وساهمت في انتشار اللعبة وزيادة الإقبال عليها، خصوصاً من صغار السن، لذا نسعى لإعادة تكرارها من جديد في السعودية".