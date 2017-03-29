مهرجان الإبل.. الجوائز بالملايين

الصياهد - هاني السليس | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

كشف الدكتور طلال بن خالد الطريفي، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن جملة من التفاصيل الجديدة ذات العلاقة بجائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، أحد أبرز فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقامة هذه الأيام في الصياهد الجنوبية من الدهناء.

واستعرض الطريفي خلال مؤتمرٍ صحفي أمس الثلاثاء في مقر المهرجان، المراحل التي مرت بها الأعمال الأدبية الشعبية التي تقدم بها المشاركون، للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في أفرع الجائزة (النظم – المحاورة – الشيلات)، التي تعد أضخم الجوائز على المستوى العربي والإقليمي في مجال الأدب، والمقدرة قيمتها بـ 24 مليون ريال.

ولفت المتحدث الرسمي للمهرجان الانتباه إلى التحديات والعقبات التي واجهتها اللجان التحكيمية للجائزة في أفرعها الثلاثة على حدٍ سواء، مؤكداً أن ضيق الوقت كان أكبر هذه التحديات، التي أثرت سلباً على الخطط والاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة للجائزة، رغم النجاح الكبير الذي تحقق حتى الآن.