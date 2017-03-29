اختتام ملتقى الرماية الثاني للقطاعات العسكرية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

تحت رعاية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه اللـه -، يحضر الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مدير الأمن العام ظهر اليوم الأربعاء الحفل الختامي لملتــقى الرماية التكتيكـية الثاني، الذي ينظـمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وشارك في الملتقى 120 رامياً يمثلون مختلف القطاعات العسكرية في ثلاث مسابقـات وهي: الرماية الدقة، والرماية التكتيكية (أربع فرضيات)، والرماية السريعــة، وشهدت المسابقات منافسة مثيرة وقوية على مدى أربعة أيام.

وسيشاهد الحضور(فرضية) رماية حية خلال حفل الختام الذي يبدأ عند الثانية عشرة والنصف ظهرا، ويتخلله فيلم مرئي عن منافسات الملتقى والفعاليات المصاحبة.

وفي هذا الصدد، عبر اللواء الدكتور محمد بن عبداللـه المرعول، رئيس الاتحاد السعودي الريـاضي لقوى الأمن الداخلي، رئيس اللجنـة المنظمة العليا للملتقى، عن امتنانه لولي العهد، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثـيـثة واهتـمـامـه بأبنائه في مختلف القـطـاعات العسكرية، التي من شأنهاـ تعزيز الأهداف المنشودة من خلال المنافسة الشريفة.

ونوه المرعول باهتمام ومتابعة مدير الأمن العام وتسهيل مهام العمل في مثل هذه المناسبات الرياضية للقطاعات العسكرية.

وشكر اللواء محمد المرعول جميع القطاعات المشاركة، منوها بمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الملتقى وتحقيق الأهداف المرسومة.

من جانبه، أكد العقيد سلطان الودعاني مدير الملتقى الأمين العام للاتحاد السعودي الرياضي لقوى الأمن الداخلي، حرص الاتحاد على حسن التنظيم وتوفير كل سبل النجاح وأن تكون المنافسات في أجمل صورة.