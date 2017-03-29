رئيس دولي الكاراتيه ونائباه في الرياض

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى الرياض الإسباني انطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للعبة الكاراتيه، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولى الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

كما وصل إلى الرياض أمس التونـسي البشير شريف، والإماراتي اللواء ناصر الرزوقي نائبا رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأبدى سبينوس سعادته بزيارته للسعودية، موضحا أنها تهدف إلى الوقوف على نشاطات الاتحادات المحلية، ومقابلة الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإيجاد نقاط تواصل مع اللجنة الأولمبية لدعم لعبة الكاراتيه في اللجنة الأولمبية الدولية وفي السعودية بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام.