انطلاق مسيرة “معاً ضد الإرهاب والفكر الضال”

بريدة - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس بمدخل مقر ديوان الإمارة الرئيسي بمدينة بريدة، انطلاق مسيرة الدراجات الهوائية، التي تحمل معها شعار حملة أمير القصيم (معاً ضد الإرهاب والفكر الضال)، الذي يقيمه المكتب التنسيقي للحملة بمحافظة عنيزة، بالتعاون مع جمعية أمان لمكافحة التدخين.

وتمنى أمير القصيم أن تحقق تلك المسيرة الأهداف المرجوة من انطلاقتها، مقدماً شكره وتشجيعه لأعضاء مسيرة الدراجات الهوائية المشاركين في الحملة (معاً ضد الإرهاب والفكر الضال).

حضر انطلاق المسيرة عبدالرحمن السليم محافظ عنيزة المكلف، واللواء أحمد العضيبي مساعد مدير شرطة القصيم، وعبدالعزيز السناني مدير المكتب الرئيسي للهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيم.