15 فعالية ترفيهية في الربيع

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

كشفت الهيئة العامة للترفيه، عبر قنوات التواصل المخصصة للفعاليات الترفيهية من جهات تنظيمية مختلفة، عن أنشطة متعددة خلال عطلة الربيع، تتضمن 15 مهرجاناً وفعالية اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية تُقام في 11 مدينة في السعودية، وذلك بداية من غد الخميس وحتى 8 إبريل المقبل.

وأبانت الهيئة أن هذه الأنشطة تأتي من الجهات الحكومية والمنظمين بالتزامن مع موسم العطلات، رغبة في توفير برنامج ترفيهي يناسب جميع الرغبات والتطلعات ومن مختلف الفئات العمرية، بدءاً من المهرجانات العائلية والفعاليات المختلفة الموجهة للأطفال والأسر، مروراً بالأنشطة الثقافية والتراثية وفنون الكوميديا والمأكولات، ووصولاً إلى الراليات ومنافسات الدراجات النارية.