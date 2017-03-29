إبراهيموفيتش: المفاوضات حول بقائي في اليونايتد مستمرة

رويترز | Wednesday, 29 March 2017 - 18:02 pm

قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد بإنه يستمتع بوقته مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بينما تستمر المفاوضات لتمديد العقد في ظل أنه لا يترك أبداً عملا غير مكتمل.

وأعلن جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في نوفمبر الماضي أن النادي يرغب في تمديد عقد المهاجم السويدي البالغ عمره 35 عاماً لعام آخر، بينما ذكرت تقارير أن اللاعب يريد التجديد لعامين.

وسجل إبراهيموفيتش 26 هدفا في 41 مباراة هذا الموسم، وقاد يونايتد لإحراز لقب كأس رابطة الأندية في فبراير الماضي والوصول إلى دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال إبراهيموفيتش لوسائل إعلام بريطانية: "أستمتع بما أفعله، أدخل وأنجز مهمتي وأخرج، وحين أخرج لا توجد أي شكاوى، هذا ما أفعله، لا أترك عملا غير مكتمل".

وأضاف: "دعونا نرى ما سيحدث، نحن نجري مفاوضات، لدي بند يسمح بعام آخر، أريد أن أظهر بشكل مميز طوال فترة وجودي هنا، ولذلك دعونا نرى ما سيحدث، إذ يتبقى فترة طويلة."

وذكرت تقارير أن إبراهيموفيتش تلقى عروضاً من أندية في الدوري الأمريكي، كما أنه يملك فرصة للعودة إلى إيطاليا واللعب من جديد مع ميلانو أو إنترناسيونالي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري، وسيخوض اختبارات صعبة في أبريل، حيث سيلعب تسع مباريات منها قمة مانشستر واستضافة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي.