القادسية يتعادل مع بني ياس في ختام معسكر في أبوظبي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 20:21 pm

أنهى الفريق الأول بنادي القادسية مباراته الودية في ختام معسكر الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتعادل السلبي أمام مستضيفه بني ياس الإماراتي.



وفي اللقاء أجرى البرازيلي أنجوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عدداً من التغييرات على مدار المباراة تنوعت بين اللاعبين الأساسيين والاحتياط، للوقوف على جاهزيتهم.



من جهة آخرى، تغادر البعثة من مدينة أبوظبي الإماراتية مساء غدٍ الخميس إلى الخبر بعد ختام المعسكر، كما تم منح اللاعبين إجازة لمدة يوم من قبل الجهاز الفني، على أن ينتظم اللاعبون في التمارين مساء السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراتهم أمام الفتح ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين.